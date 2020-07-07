Эльман Пашаев, адвокат известного актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, выступил с необычным заявлением.

Защитник рассказал, что ему удалось собрать достаточное количество доказательств невиновности артиста.

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал - вину всегда признать успеем", - сообщил адвокат Эльман Пашаев, в эфире телеканала "Россия-24", как передает Интерфакс.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов на Смоленской площади на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого вскоре умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Ефремова заявил, что старший сын погибшего в ДТП согласился принять денежную компенсацию.