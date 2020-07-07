Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, считает, что очередная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "Нормандском формате" может состояться в Берлине уже в августе. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий, в частности обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Об этом Алексей Резников рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Встреча политических лидеров четырех стран "Нормандского формата" должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж". Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу", - заявил Резников.

Он добавил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и абсолютно четко понимает, когда она затягивает время, а когда - пытается чего-то добиться.

Видео: Свобода слова на ICTV

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет собрать "Нормандскую четверку" в ближайшие месяцы, несмотря на пандемию.

Так же мы рассказывали, что глава МИД Украины заявил о готовности обсудить с Лавровым встречу "Нормандской четверки".