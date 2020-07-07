Стало известно, как будут пускать иностранных туристов в Дубай (столица ОАЭ - Ред.), который открывается для визитеров со вторника, 7 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на властей эмирата.

Все пребывающие в Дубай обязаны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус либо сдать такой тест в аэропорту. В случае, если результат окажется положительным, туриста направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, сейчас пребывающие за его пределами, начали возвращаться домой с понедельника, 6 июля. По прибытии им также необходимо сдать тест на коронавирус и уходить на самоизоляцию до получения результатов. При положительном результате они должны пробыть на карантине в течение 14 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что в Словении изменили зеленый список стран, чьим гражданам можно не проходить карантин. Украина в него не попала.

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