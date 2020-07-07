Минздрав опубликовал карту заболеваемости украинцев коронавирусом по областями поделился последними статистическими данными по стране. За последние сутки заразилось еще 564 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 1 979 (1 366 выздоровели)

Волынская область - 2 788 (873 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 116 (981 выздоровели)

Донецкая область - 686 (173 выздоровели)

Житомирская область - 1 469 (994 выздоровели)

Закарпатская область - 3 458 (1 029 выздоровели)

Запорожская область - 598 (454 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 744 (1 185 выздоровели)

Киев - 5 665 (1 848 выздоровели)

Киевская область - 2 809 (1 522 выздоровели)

Кировоградская область - 663 (566 выздоровели)

Луганская область - 85 (64 выздоровели)

Львовская область - 6 445 (971 выздоровели)

Николаевская область - 461 (318 выздоровели)

Одесская область - 1 919 (832 выздоровели)

Полтавская область - 325 (277 выздоровели)

Ровенская область - 4 228 (2 195 выздоровели)

Сумская область - 321 (258 выздоровели)

Тернопольская область - 2 108 (1 301 выздоровели)

Харьковская область - 2 416 (1 237 выздоровели)

Херсонская область - 196 (184 выздоровели)

Хмельницкая область - 842 (602 выздоровели)

Черкасская область - 678 (519 выздоровели)

Черновицкая область - 5 032 (2 299 выздоровели)

Черниговская область - 576 (145 выздоровели).

"Подтверждено 49 607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 06.07 составляет 26 131 человек. Сейчас госпитализированы 4 216 человек, из них 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - указано в сообщении.

Всего госпитализации нуждались 13 243 человек, подключены к аппарату ИВЛ - 415 пациентов. Заболевание было подтверждено у 3 569 детей и 7 046 медиков, из них 4 455 медработников выздоровели. 36 364 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 9 343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и методом ИФА 282 960 образцов.

Напомним, коронавирус нового типа, вероятно, не был создан в лаборатории Китая, а находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии. Он проявился при определенном сочетании природных факторов.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп рассказал, что видел доказательства о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя несмотря на то, что Офис директора Нацразведки США в тот же день опроверг искусственное происхождение коронавируса.