Появилась карта распространения коронавируса по областям. Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал карту заболеваемости украинцев коронавирусом по областями поделился последними статистическими данными по стране. За последние сутки заразилось еще 564 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 1 979 (1 366 выздоровели)
  • Волынская область - 2 788 (873 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 1 116 (981 выздоровели)
  • Донецкая область - 686 (173 выздоровели)
  • Житомирская область - 1 469 (994 выздоровели)
  • Закарпатская область - 3 458 (1 029 выздоровели)
  • Запорожская область - 598 (454 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 2 744 (1 185 выздоровели)
  • Киев - 5 665 (1 848 выздоровели)
  • Киевская область - 2 809 (1 522 выздоровели)
  • Кировоградская область - 663 (566 выздоровели)
  • Луганская область - 85 (64 выздоровели)
  • Львовская область - 6 445 (971 выздоровели)
  • Николаевская область - 461 (318 выздоровели)
  • Одесская область - 1 919 (832 выздоровели)
  • Полтавская область - 325 (277 выздоровели)
  • Ровенская область - 4 228 (2 195 выздоровели)
  • Сумская область - 321 (258 выздоровели)
  • Тернопольская область - 2 108 (1 301 выздоровели)
  • Харьковская область - 2 416 (1 237 выздоровели)
  • Херсонская область - 196 (184 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 842 (602 выздоровели)
  • Черкасская область - 678 (519 выздоровели)
  • Черновицкая область - 5 032 (2 299 выздоровели)
  • Черниговская область - 576 (145 выздоровели).

Появилась карта распространения коронавируса по областям

"Подтверждено 49 607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 06.07 составляет 26 131 человек. Сейчас госпитализированы 4 216 человек, из них 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - указано в сообщении.

Появилась карта распространения коронавируса по областям

Всего госпитализации нуждались 13 243 человек, подключены к аппарату ИВЛ - 415 пациентов. Заболевание было подтверждено у 3 569 детей и 7 046 медиков, из них 4 455 медработников выздоровели. 36 364 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 9 343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и методом ИФА 282 960 образцов.

Появилась карта распространения коронавируса по областям

Появилась карта распространения коронавируса по областям

Напомним, коронавирус нового типа, вероятно, не был создан в лаборатории Китая, а находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии. Он проявился при определенном сочетании природных факторов.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп рассказал, что видел доказательства о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя несмотря на то, что Офис директора Нацразведки США в тот же день опроверг искусственное происхождение коронавируса.

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