Группа ученых сообщила об открытии редкого небесного тела - "голого" ядра экзопланеты (то есть планеты вне Солнечной системы), потерявшей оболочку. По мнению астрономов, их находка - первая в своем роде.

О ней пишет журнал Nature.

Скорее всего, ядро принадлежало газовому гиганту, утратившему внешнюю оболочку из-за столкновения с другой планетой или потому, что слишком сильно приблизился к материнской звезде. Также не исключается, что это может быть несостоявшийся газовый гигант, который сформировался либо при дефиците водорода и гелия, либо слишком поздно и не смог притянуть достаточно газа для образования оболочки. Планета находится в "пустыне нептунов" - так исследователи космоса называют зону, расположенную вблизи звезды, где планеты размером с Нептун или больше крайне редки.

Открытие ядра произошло во время анализа наблюдений, выполненных телескопом Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Исследуя падения яркости звезд, которые появляются во время прохождения перед светилом другой планеты, астрономы обнаружили необычный объект TOI 849b. Он вращается вокруг желтого карлика, удаленного от Земли на 730 световых лет. Один оборот вокруг светила небесное тело совершает за 18 часов, а температура его поверхности доходит до 1800 кельвинов.

Радиус TOI 849b близок к радиусу Нептуна и составляет 3,4 земных, но его масса почти в три раза превосходит массу газового гиганта, что делает этот объект самым плотным нептуном из всех, когда-либо открытых учеными. Поэтому астрономы сомневаются, что небесное тело обладает обширной газовой оболочкой - по типу оно скорее похоже на Землю. Однако моделей, которые бы полноценно описывали строение землеподобных планет таких масс сегодня не существует.

Чтобы ответить на вопрос о происхождении TOI 849b, необходимы дополнительные наблюдения, которые помогут определить химический состав небесного тела. Если ученым удастся выяснить, из каких веществ состоит атмосфера объекта, это позволит им предположить, как могут выглядеть недра объекта.

Ранее "Страна" сообщала, что астрономы обнаружили водяной пар в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в созвездии Льва.

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