Во время поисков сексуального насилия в отношении несовершеннолетних на немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия было найдено около 30 тысяч "следов" педофилов.

Об этом министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия Петер Бизенбах заявил в эфире местного телеканала phoenix.

Стоит отметить, что после нескольких резонансных дел педофилов в регионе полиция назвала поиск таких преступников своим приоритетом и создала отдельной подразделение, которое взламывало защищенные чаты и искало признаки преступлений против детей. Именно таким образом удалось найти объединения педофилов в чатах, группах в мессенджерах и на форумах, в которых насчитывалось примерно 30 тысяч подозреваемых.

Все эти люди обменивались детской порнографией, пытались подбить друг друга на изнасилование ребенка, раздавали советы о том, какими веществами нужно усыплять детей. Также участники утверждали, что не нужно сдерживать свои желания, нередко они "обменивались" детьми и договаривались о групповых изнасилованиях.

Бизенбах утверждает, что полиция уже обрабатывает каждого из подозреваемых и обещает массовые посадки, однако признает, что найти всех педофилов не получится из-за невозможности приобщить улики к конкретному подозреваемому, который прячется за псевдонимом.

Сейчас известно о 72 подозреваемом, уже удалось спасти 44 ребенка, которые пострадали или могли пострадать от педофилов. в том числе среди жертв трехмесячный младенец.

Напомним, правоохранители в Киеве сообщили о подозрении киевлянину, который совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки.

Как сообщала "Страна", в Киеве взяли под арест 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении систематического сексуального насилия над 13-летим мальчиком и создании порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств.