Кому нужна война с Россией?

Едва ли не главной темой вчерашнего дня снова стала "война с Россией". Хотя прозвучала она в интервью малоизвестного до сих пор командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы региональному изданию, все вышло на международный уровень и привело к целому ряду заявлений российской стороны, в том числе – Кремля.

Россияне, пожалуй, так бурно не реагировали бы, будь заявление Неижпапы о подготовке к войне с ними одиночным. Однако еще до него было заявление чиновника из МИД, поддержанное целым рядом политиков. И потому все уже выглядит как система, работающая на государственном уровне. Причем работающая под началом президента Владимира Зеленского.

Правда, заявление Неижпапы видимо уже посчитали перебором, а потому его опроверг командующий ООС Сергей Наев, назвав информацию о скором вторжении России "преувеличением".

Вообще-то, конечно, выглядит нелепо, когда в стране, где уже шесть лет заявляют о ведущейся с Россией войне и даже в законах ее безымянно называют "страной-агрессором", вдруг начинают массово говорить о готовящейся войне с той же Россией. Это из разряда анекдотов насчет "или крестик снимите, или трусы наденьте". Но только сама ситуация отнюдь не анекдотическая.

"Партия войны", притихшая было после сокрушительного поражения Петра Порошенко на президентских выборах, вновь поднимает голову. Во многом в этом виноват сам Зеленский, застрявший в позиции "ни мира, ни войны" и потому теряющий поддержку своих избирателей, голосовавших за мир. Разочарование в невыполняющем обещания президенте, с одной стороны, породило апатию у значительной части электората, с другой – возродило надежды "партии войны" на возвращение к власти.

Легитимным путем они сделать этого не могут: бывшие избиратели Зе или проголосуют за "Оппозиционную платформу", или вообще не пойдут на выборы. Но их пассивность делает возможным силовой сценарий, при котором активное меньшинство попытается вновь навязать свою власть большинству.

Поэтому агенты влияния "партии войны", в большом количестве оставшиеся во власти со времен Порошенко, возобновили пропагандистскую кампанию насчет "войны с Россией": переворот в стране получит легитимность в глазах общества только тогда, когда оно поверит, что Зеленского свергли за желание капитулировать перед Россией, которая готовит полномасштабную агрессию.

И здесь важна не столько реакция Кремля, сколько реакция Банковой: насколько хорошо там понимают суть заявлений о "войне с Россией" и ведущуюся за их ширмой подготовительную работу. Зеленскому пора понять, что "вторым Порошенко" для "партии войны" он не станет, поскольку у этой партии уже есть "первый Порошенко". А значит, у него только два варианта: или остановить заговор против себя в начальной фазе, или паковать чемоданы. О втором варианте ему уже говорят открыто. Но согласен ли президент сделать такой выбор?

Отменит ли КС закон о госязыке?

Косвенным ответом на то, каким будет выбор Зеленского, станет решение Конституционного суда, начинающего сегодня рассматривать законность скандально известного закона о госязыке.

Очевидно, что избиратели Зе ждут отмены этого закона, на которую намекал и он сам перед президентскими выборами. Но произойдет ли это – неизвестно, поскольку все еще неизвестно, что выбирает президент: противостояние "партии войны" (она же партия тотальной украинизации) или капитуляцию перед ней.

Уже сам факт того, что КС объявил о начале рассмотрения представления от депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" и Оппоблока (сделанного еще в прошлом созыве парламента), означает, что движение за отмену или пересмотр закона о госязыке в команде Зеленского есть. И речь идет не только о спикере парламента, который публично признает необходимость реформы языкового законодательства времен Порошенко. Влияния одного Дмитрия Разумкова не хватило бы, чтобы запустить процесс, – тут нужен и сигнал с Банковой.

Однако запуск процесса – еще не решение вопроса. А для решения вопроса нужен четкий и однозначный сигнал от самого президента – только тогда Конституционный суд примет столь же четкое и однозначное решение. Если же такого сигнала от Зеленского не будет, то КС начнет растягивать рассмотрение и, в конце концов, снова засунет вопрос в дальний ящик, как это уже произошло с законом о люстрации.

Но если так произойдет, то "слугам народа" просто не с чем будет идти на местные выборы в юго-восточных регионах. По большому счету, выборы там может выиграть только та политсила, которая предложит программу, полностью противоположную порошенковской триаде "армия, мова, вера", то есть – война, тотальная украинизация и уничтожение УПЦ Московского патриархата. И пока у Зеленского более менее складывается только с вопросом веры, а по остальным все плохо.

Закон о медиа: почему "слуги" хотят стать врагами прессы?

Вызвавший массовые протесты журналистов аконопроект "О медиа" вчера был опубликован на сайте парламента.

Этот вариант полностью совпадает с тем, который ранее публиковала "Страна" и содержит ужесточение норм по контролю за медиа со стороны власти (подробнее можно прочитать здесь).

Очевидно, что это закон в случае его принятия (и даже просто рассмотрения) обрекает власть на всеобщую критику. Журналистское сообщество оказалось едино в вопросе его неприятия – а это значит, что все СМИ, вне зависимости от политических позиций, будут громить "слуг" при первой же попытке протащить этот законопроект через парламент. Вслед за СМИ аналогичные оценки выскажут международные журналистские организации, Совет Европы и Евросоюз.

При этом шансы протянуть закон через Верховную Раду не так уж и велики: оппозиция не захочет давать Банковой в руки рычаг контроля за всем медиапространстве, а в самой "Слуге народа" достаточно депутатов, которые не захотят быть пожизненными врагами всей прессы.

И все-таки "слуги" делают попытку превратить этот законопроект в закон. А поскольку Банковая не дает им по рукам, то возникают подозрения, что желание надеть удавку на все медиаполе исходит именно оттуда.

Однако во власти, похоже, недооценивают силу медиа. Пока журналисты только пишут письма в европейские структуры, но, если это не поможет, начнутся более серьезные акции – вроде информационного бойкота всех депутатов и чиновников, которые поддерживают скандальный законопроект. И в такой ситуации даже прямое давление президента не поможет собрать 226 голосов: политики-то прекрасно понимают, что без медиа они просто не существуют, а потому не захотят класть свою карьеру на алтарь чужих амбиций.

Карантин по-киевски: комендантский час окончен

Похоже, к местным выборам политики придумали "карантинное ноу-хау": сначала ввести глупый запрет, а потом отменить его – и выглядеть героями. По крайней мере, именно так выглядит ситуация с введением в столице запрета на работу кафе, кинотеатров и театров после 22:00: это ограничение мэр Киева Виталий Кличко объявил всего лишь на прошлой неделе, а уже вчера отменил его.

Конечно, было бы честно сказать что-то вроде "ошиблись, но исправили ошибку". Но честность и политика не совместимы ни в Украине, ни в остальном мире, – так что лучше просто сделать вид, что этот запрет откуда-то возник сам по себе, а мудрый мэр его отменил.

Впрочем, стоит все же отметить, что для понимания собственной глупости киевской власти хватило всего неделю – обычно это происходит гораздо дольше. Как, к примеру, со второй частью вчерашнего решения мэрии – о сохранении ограничения 22 часами для работы развлекательных заведений и массовых мероприятий. Этот запрет (в отличие от ситуации с кафе, кинотеатрами и театрами) является не неправильным, а неполным.

Очевидно, что именно дискотеки и массовые мероприятия являются наиболее рискованными с точки зрения распространения коронавируса, и тут уже неважно, происходит это в 21:00 или в 23:00. Поэтому в данном случае правильно было бы не сохранить ограничения, а восстановить полный запрет. Но до этой мысли в мэрии пока не дошли.

Морриконе: смерть Профессионала

Вчерашний день был достаточно спокойным для мира, но одна новость не оставила равнодушным многих – смерть легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Он умер в 91 год – в возрасте, когда уже не говорят о "преждевременной смерти", но, учитывая тот факт, что всего четыре года назад Морриконе получил "Оскар" за музыку к тарантиновской "Омерзительной восьмерке", можно было надеяться, что последнее слово Эннио еще не сказано.

Назвать Эннио Морриконе легендой киномузыки – это слишком мало. Собственно, он и стал – еще в начале 1960-х – тем композитором, который заложил новые стандарты музыки к кинофильмам, которая, с одной стороны, стала неотъемлемой частью сюжета (а иногда и его кульминацией), с другой – отдельным жанром, сопоставимым с классической музыкой.

В жизнь украинцев (тогда еще – советских граждан) музыка Эннио Морриконе вошла в 1987-м – когда на экраны ТВ вышел второй сезон итальянского сериала "Спрут". Именно со второго по седьмой сезоны музыка Морриконе была позывными для всего Советского Союза.

Чуть позже на экраны СССР вышла гангстерская сага "Однажды в Америке", где музыка Эннио передает все настроение этой трагической истории. А перед самым развалом Союза был показан "Профессионал", где герой Жана-Поля Бельмондо погибает под звуки великой мелодии Chi Mai.

Для остального мира музыкальная карьера Морриконе началась на четверть века раньше – когда он писал музыку к вестернам Серджо Леоне с Клинтом Иствудом в главной роли. Пока эти вестерны дошли до постсоветского зрителя, они уже устарели. А вот музыка осталась. И сегодня остается шедевром.