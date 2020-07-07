В ночь на второе июля в небе над Токио произошел мощный взрыв, который осветил весь горизонт. Оказалось, что в атмосфере японской столицы сгорел метеорит.

Об этом сообщает Japan Times.

Так, в 2:30 ночи по местному времени жители Токио могли наблюдать в небе взрыв мощностью в 150 тонн в тротиловом эквиваленте. По расчетам ученых, диаметр метеорита был примерно 1,6 метра, а вес - 5,5 тонн. Он вошел в атмосферу со скоростью 14 километров в секунду и имел плотность примерно три тонны на кубический метр.

Взрыв был виден почти над всем регионом Канто. Ролик записал куратор Городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фудзи, он добавил, что метеорит двигался с Запада на Восток.

Появилось видео взрыва метеорита над Токио. Видео: YouTube / KAGAYASTUDIO

Напомним, внутри метеорита ученые нашли новый минерал, который никогда ранее не встречался в природе. Предположительно, минерал образовался в расплавленном ядре древней давно разрушенной планеты. Спустя миллионы лет после столкновения с каким-нибудь астероидом и разрушения один фрагмент планеты случайно оказался в Австралии.

Как сообщала "Страна", над Хорватией взорвался метеорит. Явление могли наблюдать на большей части Хорватии и даже в Италии, поскольку произошло оно на высоте более 30 километров. Люди услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе.