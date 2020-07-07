В Бельгии не выдержало сердце юного велосипедиста на первой после карантина гонке
Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт умер во время шоссейной гонки.
Об этом сообщает Cyclingnews.com.
20-летний спортсмен принимал участие в гонке, которая проходила в городе Вортегем-Петегем. Де Вриендт потерял сознание, а врачи не смогли его спасти.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Шоссейная гонка стала первым стартом в Бельгии после смягчения карантина, во время которого весь спорт находился на паузе.
Мероприятие с участием ведущих бельгийских команд было тренировочным и давало возможность велогонщикам подготовиться к возобновлению официального сезона. Гонка была прервана.
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