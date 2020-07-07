Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт умер во время шоссейной гонки.

Об этом сообщает Cyclingnews.com.

20-летний спортсмен принимал участие в гонке, которая проходила в городе Вортегем-Петегем. Де Вриендт потерял сознание, а врачи не смогли его спасти.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шоссейная гонка стала первым стартом в Бельгии после смягчения карантина, во время которого весь спорт находился на паузе.

Мероприятие с участием ведущих бельгийских команд было тренировочным и давало возможность велогонщикам подготовиться к возобновлению официального сезона. Гонка была прервана.

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