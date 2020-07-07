У детей с коронавирусом обнаружили новые неврологические симптомы
У детей, заразившихся коронавирусом и заболевших COVID-19, могут появиться неврологические симптомы, связанные с центральной и периферической нервными системами.
Об этом сообщает сайт Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.
Сотрудники детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне выявили неврологические проявления у некоторых пациентов с COVID-19 младше 18 лет. В их список пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом вошли 27 человек.
Исследователи обнаружили, что у четырех ранее здоровых пациентов (14,8% от общего числа с синдромом) возникли такие неврологические симптомы, как энцефалопатия, головные боли, мозжечковые симптомы, мышечная слабость и снижение рефлексов.
Всех четырех детей направили в отделение интенсивной терапии. Также у них наблюдались изменения в утолщении мозолистого тела во время магнитно-резонансной томографии головного мозга.
У всех пациентов, которые прошли исследования нервной проводимости и электромиографию, наблюдались легкие миопатические и невропатические изменения.
Все больные поправились, причем два пациента полностью выздоровели к концу исследования.
По мнению ученых, клиницисты должны добавить к диагностике у детей заболевания, вызванного SARS-CoV-2, неврологические симптомы.
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