У детей, заразившихся коронавирусом и заболевших COVID-19, могут появиться неврологические симптомы, связанные с центральной и периферической нервными системами.

Об этом сообщает сайт Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology.

Сотрудники детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне выявили неврологические проявления у некоторых пациентов с COVID-19 младше 18 лет. В их список пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом вошли 27 человек.

Исследователи обнаружили, что у четырех ранее здоровых пациентов (14,8% от общего числа с синдромом) возникли такие неврологические симптомы, как энцефалопатия, головные боли, мозжечковые симптомы, мышечная слабость и снижение рефлексов.

Всех четырех детей направили в отделение интенсивной терапии. Также у них наблюдались изменения в утолщении мозолистого тела во время магнитно-резонансной томографии головного мозга.

У всех пациентов, которые прошли исследования нервной проводимости и электромиографию, наблюдались легкие миопатические и невропатические изменения.

Все больные поправились, причем два пациента полностью выздоровели к концу исследования.

По мнению ученых, клиницисты должны добавить к диагностике у детей заболевания, вызванного SARS-CoV-2, неврологические симптомы.

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