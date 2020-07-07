Полиция просит помощи возможных свидетелей в подтверждении происшествия или поиске хозяина катера, который врезался в парусную яхту возле Южного моста в Киеве и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"5 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на реке Днепр вблизи Южного моста моторная лодка столкнулась с парусной яхтой и скрылась с места происшествия. Полицейские речной полиции столичного главка немедленно прибыли на место происшествия", - указано в сообщении.

Пострадавшая сторона утверждает, что в 19:40 моторная лодка "ФИНВАЛЛ-555" черного цвета врезалась в парусную яхту возле разделительного буя, после чего скрылась. При помощи полиции яхту отбуксировали к берегу, в результате столкновения никто не пострадал.

Если кто-то из граждан стал свидетелем происшествия или знаком с хозяином подобного водного транспорта, полиция просит сообщить по номеру 068-833-72-83 или на спецлинию 102.

Напомним, в Черкасской области и в Днепре патрульные обнаружили нарушителей, которые вылавливают рыбу во время нереста. Своими действиями нарушители нанесли ущерб рыбному хозяйству более чем на 15 000 гривен.

Как сообщала "Страна", в 2016 году в Черкассах первая в Украине водная патрульная полиция приступила к работе.