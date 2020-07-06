Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Знаменитости предъявили обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал журналистам руководитель пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

А адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал, что 6 июля артисту предъявили обвинение в окончательной редакции. Юрист пояснил, что оно осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ).



Ранее представитель семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что на этой неделе потерпевшая сторона приступает к ознакомлению с материалами дела.

Как писала "Страна", на днях Ефремов заявил, что не виновен в ДТП.

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