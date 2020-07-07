Скончалась пострадавшая на пожаре в пермском клубе "Хромая лошадь" девушка, которая провела в больнице 11 лет.

Об этом сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.

Таким образом, число жертв этого крупнейшего по числу погибших в постсоветской России пожара достигло 157 человек.

Во время пожара Пекарская надышалась угарным газом, но выжила. Врачи рассказали, что из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Все эти годы она находилась на лечении, в последние годы не могла говорить и самостоятельно есть.

"Девушка скончалась, подробности не разглашаем", - сообщили в Минздраве.

Напомним, 5 декабря 2009 года более 300 гостей пришли в ночной клуб "Хромая лошадь". В здании произошел пожар после запуска фейерверка, в результате трагедии погибли 156 человек, десятки - пострадали, некоторые стали инвалидами.

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