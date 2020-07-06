Судьи Верховного суда США единогласно постановили, что штаты имеют право заставить выборщиков голосовать на президентских выборах не по своей воле, а так, как предписано штатами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы президента в США проходят по двухступенчатой системе. Сначала проводится всенародное голосование в каждом отдельном штате, и победитель получает голоса всех выборщиков от штата. Затем выборщики штатов собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей.

По традиции выборщики должны отдать свои голоса за того кандидата, который набрал в их штате большинство голосов.

В прошлом случалось, что отдельные выборщики голосовали вопреки правилу "все голоса от штата достаются победителю", но это никогда не влияло на итоги голосования.

На выборах президента США в 2016 году таких нашлось 7 из 535, хотя на результаты президентских выборов это не повлияло.

В Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей, но в некоторых штатах есть соответствующие законы.

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