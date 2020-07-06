Правительство Израиля, где зафиксировали новую вспышку коронавируса, решило вновь ужесточить карантин из-за роста заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется - это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", - заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Так, закроют бары, ночные клубы, общественные бассейны, спортзалы, культурные мероприятия, гостиницы, летние лагеря. Также в работе некоторых заведений введены ограничения: в синагогах сможет находиться не более 19 человек, в ресторанах не более 20 посетителей внутри и 30 на летних верандах, спортивные мероприятия будут проводить без болельщиков, а в автобусы будут впускать не более 20 пассажиров с открытыми окнами и без кондиционеров.

Собираться можно компанией не более 20 человек, с соблюдением безопасной дистанции и в масках. Государственные учреждения также будут работать частично - 30% сотрудников переведут на дистанционную работу.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенья заявил, что страна находится в экстренной ситуации по распространению коронавируса.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Израиля рекомендует повторно закрыть для массового посещения спортзалы, бары, синагоги и культурные центры. Причиной этого стара внезапная вспышка коронавируса.