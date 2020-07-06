Командующий Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев прокомментировал информацию об угрозе вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины со стороны Крыма, которую озвучил командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа. По данным Наева, такой угрозы пока не существует .

Об этом военачальник сказал в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", - сказал Наев.

"В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено. Но мы отдаем себе отчет, что как военные должны готовиться к любым сценариям", - заявил Наев.

Командующий также сказал, что нет угрозы создания ударных группировок со стороны неподконтрольных территорий Донбасса.

Как писала "Страна", Неижпапа заявил, что ВМС ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

Мы также приводили реакцию Кремля на его заявление.