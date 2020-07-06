Наев намекнул, что Неижпапа плохо осведомлен. Скриншот из видео

Командующий Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев прокомментировал информацию об угрозе вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины со стороны Крыма, которую озвучил командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа. По данным Наева, такой угрозы пока не существует .

Об этом военачальник сказал в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Неижпапа, который недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ, и, по его пониманию, он сказал, как он это видел, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", - сказал Наев.

"В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено. Но мы отдаем себе отчет, что как военные должны готовиться к любым сценариям", - заявил Наев.

 

Командующий также сказал, что нет угрозы создания ударных группировок со стороны неподконтрольных территорий Донбасса.

Как писала "Страна", Неижпапа заявил, что ВМС ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией.

Мы также приводили реакцию Кремля на его заявление.

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