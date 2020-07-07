В ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова, которого застрелили в Австрии.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал на своей странице в Twitter.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены, Австрия. Умаров был известен своим блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартин", - заявил он.

Кроме того, он призвал как можно быстрее и тщательнее расследовать это "ужасное преступление".

Напомним, неподалеку от Вены застрелили блогера Мамихана Умарова. Он неоднократно критиковал президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова на своем YouTube-канале. Туда он выкладывал видео под псевдонимом "Анзор из Вены".

Умаров был также свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой в Киеве.

Как сообщала "Страна", глава МВД Украины Арсен Аваков объявил в соцсети о задержании убийц Амины Окуевой. Тем временем подозреваемым в организации убийства ветерана АТО Амины Окуевой оказался уроженец Чечни Салах Хумаидов.

"Страна" писала, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Акуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.