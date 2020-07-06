Ночь на 5 июля в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории в ночь на воскресенье в Киеве температура не опускалась ниже +20,6 °С. Предыдущее рекордное значение (+20,5 °С в 1988 году) превышено на 0,1 °С", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве было установлено 24 температурных рекорда. А в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.

Также мы писали, что по прогнозам синоптиков в июле температура в Украине достигнет 41 градуса.

"Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами", - отметили метеорологи.