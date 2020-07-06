В Николаевской области в районе Лагерной косы из-за внезапно ухудшившейся погоды унесло в Черное море лодку с рыбаками.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

О том, что люди на надувном судне оказались вдали от берега, сообщил один из отдыхающих.

"Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались к резиновой лодке "БАРК-260", которая находилась на ориентировочном расстоянии 1500 м от берега. Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и прикрепив их лодка, добрались до береговой линии", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Железном порту трехлетняя девочка утонула в море, когда молодой сожитель бабушки катал ее на матрасе.

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