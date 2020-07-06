В Греции, которая в субботу задержала пытавшихся въехать туда украинцев. несмотря на запрет, резко увеличилось число инфицированных коронавирусом туристов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

За последние сутки в Греции выявили 43 новых случая заражения коронавирусом среди туристов. Причем большинство из них обнаружены при контроле на въезде в страну - сразу 36!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции с 6 часов утра понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии.

Общее число заразившихся с начала эпидемии в стране выросло до 3 562 человек. Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.

Ранее "Страна" сообщала, когда вернут домой задержанных в Греции украинцев.

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