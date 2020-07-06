Прокуратура через суд пытается передать территориальной общине квартиру умершей пенсионерки, которую неизвестные переписали на себя.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевская местная прокуратура № 4 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине квартиру в Голосеевском районе Киева стоимостью более 730 тыс. грн, которую мошенники присвоили на основании поддельных документов", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время расследования другого уголовного дела прокуратура обнаружила, что неизвестные подделали завещание и присвоили квартиру умершей 71-летней пенсионерки. После этого мошенники оформили договор-купли продажи квартиры с связанным лицом.

Прокуратура подала в суд документы, чтобы признать завещание недействительным, а также договор о продаже. Кроме того, правоохранители потребовали передать квартиру в собственность местной территориальной общины. Сейчас на квартиру наложен арест, а полиция разыскивает подозреваемых.

Напомним, следователи ГПУ разоблачили шестерых злоумышленников, которые подделывали завещания, чтобы завладеть недвижимостью третьих лиц.

Как сообщала "Страна", под Киевом правоохранители разоблачили схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров. Задержаны трое участников организованной преступной группы "черных риелторов", отбирающих имущество у стариков, которые уже успели присвоить 2 квартиры, принадлежащие пожилой киевлянке и жителю Борисполя.