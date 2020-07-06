Мошенники переписали на себя квартиру умершей пенсионерки. Фото: pixabay.com

Прокуратура через суд пытается передать территориальной общине квартиру умершей пенсионерки, которую неизвестные переписали на себя. 

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевская местная прокуратура № 4 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине квартиру в Голосеевском районе Киева стоимостью более 730 тыс. грн, которую мошенники присвоили на основании поддельных документов", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время расследования другого уголовного дела прокуратура обнаружила, что неизвестные подделали завещание и присвоили квартиру умершей 71-летней пенсионерки. После этого мошенники оформили договор-купли продажи квартиры с связанным лицом.

Прокуратура подала в суд документы, чтобы признать завещание недействительным, а также договор о продаже. Кроме того, правоохранители потребовали передать квартиру в собственность местной территориальной общины. Сейчас на квартиру наложен арест, а полиция разыскивает подозреваемых.

Мошенники переписали на себя квартиру умершей пенсионерки

Напомним, следователи ГПУ разоблачили шестерых злоумышленников, которые подделывали завещания, чтобы завладеть недвижимостью третьих лиц.

Как сообщала "Страна", под Киевом правоохранители разоблачили схему "отжима" квартир у одиноких пенсионеров. Задержаны трое участников организованной преступной группы "черных риелторов", отбирающих имущество у стариков, которые уже успели присвоить 2 квартиры, принадлежащие пожилой киевлянке и жителю Борисполя.

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