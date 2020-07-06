Американский актер Элайя Вуд, известный по роли хоббита Фродо в киносаге "Властелин колец", записал видеоролик в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Также обращение адресовано сыну Бабарико Эдуарду.

Видео запостила а своем Instagram девушка Эдуарда Александра Зверева.

Вуд признался, что записать обращение его попросили друзья из Беларуси.

"Виктор и Эдуард Бабарико, привет! Ваши друзья из Беларуси попросили меня сделать к вам вдохновляющее обращение. Я прочитал о вашей ситуации, и она определенно ненормальна. Надеюсь, вы не падаете духом, вас выпустят, и этот мир будет за вас. Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи (хоббит Сэм - Ред.) из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!" - сказал знаменитый актер.

Смотрите запись с 3:24

Белорусские журналисты обратили внимание на то, что видео Вуда записано через сервис Cameo, с помощью которого у знаменитостей можно заказать подобные видео за определенную плату.

Банкир Виктор Бабарико - один из самых серьезных соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Как писала "Страна", в середине июня Бабарико и его сын Эдуард были задержаны. Им предъявили обвинения в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

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