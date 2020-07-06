Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в убийстве киевлянина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

"Злоумышленники во время ссоры избили потерпевшего и, чтобы скрыть следы преступления, сначала столкнули его на проезжую часть, а затем перерезали бутылкой горло. Продолжается досудебное расследование", - говорится в нем.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле станции метро "Выдубичи" лежит тело мужчины со следами насильственной смерти.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы установили личность погибшего, а также события, которые предшествовали преступлению. Выяснилось, что 38-летний потерпевший и его два товарища на улице недалеко от столичной подземки распивали алкоголь. Из-за оскорбления потерпевшего между ними возник конфликт. Во время словесной перепалки двое злоумышленников нанесли удары в голову киевлянину, от которых тот потерял сознание", - сказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Сапрыкин.

Указано, что для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые столкнули потерпевшего с холма, после этого они разбили бутылку и перерезали ему горло.

"За несколько часов сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми офицерами полиции задержали обоих подозреваемых на одной из станций метрополитена. Ими оказались - 29-летний житель Херсонской области и 18-летний уроженец Одессы, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказал правоохранитель.

На данный момент следователи Печерского управления полиции сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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