Прокуратура города Киева в Апелляционном суде отстояла наказания преступника, который на украл у девочки телефон.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевским апелляционным судом была поддержана позиция прокуратуры города Киева и приговорен грабитель к реальному наказанию в виде 4 лет лишения свободы. Ранее 36-летний мужчина, заметив на улице несовершеннолетнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону, догнал ее, выхватил из ее рук телефон и скрылся с места совершения преступления", - указано в сообщении.

Оболонский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, однако прокурор потребовал назначить подозреваемому лишение свободы на четыре года, после чего различные судебные инстанции пришли к выводу о необходимости осудить грабителя на четыре года.

Напомним, 28-летний житель Хмельницкой области заманил в свой дом малолетнюю 11-летнюю девочку, где ее изнасиловал и ограбил. Уже утром преступник был задержан. Он проведет несколько лет за решеткой, но его выход на свободу снова угрожает изнасилованной жизнью ребенка.

Как сообщала "Страна", в электричке "Киев - Гребенка" мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку. Сначала ограбил ребенка, 2005 года рождения, забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.