Один из самых популярных среди туристов индонезийский остров Бали готовится принимать иностранцев с 11 сентября. Внутренний туризм в Индонезии возобновится уже к концу июля.

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 6 июля.

"Мы должны продолжать прикладывать максимум усилий, чтобы справиться с Covid-19, но в то же время нам нужно вновь возобновлять нашу обычную деятельность в интересах нашей общественности", - заявил губернатор острова Уайан Костер.

По его словам, пока неизвестно, будет ли страна вводить ограничения для граждан из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Covid-19. Внутренний туризм в Индонезии возобновится к концу текущего месяца - на острове откроют пляжи, храмы и популярные туристические достопримечательности.

Как отмечается, на Бали за время пандемии коронавируса зарегистрировали примерно 1,9 тысяч случаев заражений, 23 человека скончались. Всего в Индонезии выявили 65 тысяч случаев заболевания Covid-19, умерли более 3,2 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что на острове Бали откроют туристический сезон не раньше октября. А еще раньше, чем Бали, могут открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

Также мы писали, что Египет с 1 июля примет первых иностранных отдыхающих после трех месяцев карантина. К туристическому сезону полностью готовы Хургада и Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря, а также Марса-Матрух на Средиземном море.