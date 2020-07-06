На Галлипольском полуострове (Турция) днем 6 июля начался масштабный лесной пожар. Дым от него накрыл Дарданеллы. Движение кораблей через этот пролив было прекращено.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сказал, что пожар начался около 14:50 по местному времени (совпадает с киевским) в районе деревни Ильгардере. Его причина пока не установлена.

К тушению огня были привлечены два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 118 пожарных машин, 20 бульдозеров и 510 человек. Поскольку огонь тушат в том числе с моря, движения судов по проливу Дарданеллы - единственному проходу из российских черноморских портов во внешние моря - пришлось остановить.



Из деревни, расположенной близко к пожару, эвакуированы порядка 300 человек. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ заявил, что в случае ухудшения ситуации с пожаром не исключена эвакуация всей расположенной рядом с лесом деревни Ялова.

Акташ добавил, что в результате пожара пока никто не пострадал, материальный ущерба также не причинен.



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