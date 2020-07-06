В Минздраве показали статистику распространения инфекционных болезней среди украинцев за последние годы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно, острые кишечные инфекции вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой. Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых уверены", - указано в сообщении.

Напомним, в 2019 году правительство утвердило порядок предоставления в Госпродпотребслужбу информации о событиях и ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью, санитарному и эпидемическому благополучию населения.

Как сообщала "Страна", закон (проект № 3320) "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предупреждения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был принят на внеочередном заседании парламента.