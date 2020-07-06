Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) определила штамм коронавируса, который намного быстрее и заразнее других его подвидов. Штамм распространен в самой Южной Корее, а также в странах других частей света.

Об этом сообщает сайт NEWS.ru.

По словам ученых, есть несколько основных штаммов коронавируса нового типа: S, V, L, G, GH, GR и O (другие).

В Южной Корее в начале эпидемии распространялся штамм S, занесенный из Китая. Затем он мутировал в V. Однако с апреля-мая в стране главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, попавшими туда из-за границы.

Считается, что штамм GH, который является мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.

"Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность", - сказала на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён.

Этот штамм был найден также в Европе, Северной и Южной Америках и некоторых регионах Африки.



Ранее "Страна" сообщала, что китайские ученые проанализировали известные штаммы вируса свиного гриппа и определили из них самый опасный, который грозит новой пандемией.

Однако в ВОЗ заявили, что этот находится под контролем.