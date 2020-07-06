Минздрав напомнил украинцам, как следует вести себя в обществе до конца карантинных ограничений.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от того, действует карантин или нет. Соблюдение физической дистанции и самоизоляция - это те, меры, которые должны применяться не только во время карантина, а и тогда, когда это фактически необходимо. Поэтому следует понимать чем карантин отличается от самоизоляции и физического дистанцирования", - указано в сообщении.

Карантин - это ограничение деятельности или физическое изоляция людей, которые не имеют признаков заболевания. Цель карантина - предотвратить распространение заболевания на ранних этапах. Самоизоляция же подразумевает под собой ограничение контактов больных с симптомами коронавируса для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Также в Минздраве напомнили об обязательных правилах, которые нужно соблюдать до конца карантина:

- Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

- Держитесь от окружающих на расстоянии не менее метра. Во время кашля, чихания или разговора, из носа или рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен коронавирусом.

- Избегайте мест большого скопления людей. Не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками. Грязными руками мы можем перенести вирус на слизистые оболочки глаз, носа или рта.

- Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. Соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от ОРВИ, гриппа и коронавируса.

- Самоизолируйтесь до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты к двери квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску.

- Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине больше всего зараженных было во Львовской области и Киеве.

Как сообщала "Страна", при масочном режиме необходимо не только правильно носить маски, но и знать, что делать с использованными средствами индивидуальной защиты.