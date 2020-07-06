В понедельник, 6 июля, энергетическое агентство Дании разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные корабли старого образца для возобновления строительство газопровода "Северный поток-2" не раньше 3 августа.

Об этом со ссылкой на энергетическое агентство страны (DEA) сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное разрешение принято при условии, что достройка будет производиться с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Уточняется, что суда можно будет использовать как отдельно, так и в сочетании с оснащенными системой динамического позиционирования кораблями.

Также, по данным агентства, решение может быть оспорено любой из заинтересованных сторон до 3 августа текущего года в датском апелляционном совете по вопросам энергетики. Если возражений не будет, строительство возобновиться после указанной даты.

Ранее мы писали, что о необходимости достройки "Северного потока - 2" вопреки санкциям США заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В Берлине ждут достройку второго газопровода из России не позднее марта 2021 года.

Как мы сообщали, что новые санкции США против газопровода затронут более 120 компаний. Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.