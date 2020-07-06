В Западной Монголии, где в конце июня были выявлены двое заболевших бубонной чумой, госпитализирован еще один человек с подозрением на эту болезнь. Он проживает в регионе Баян-Улгий, что также на западе страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на монгольское министерство здравоохранения.

15-летний житель сомона (наименьшей административно-территориальной единицы Монголии) Улаанхус был доставлен в больницу после того, как также съел мясо сурка.

Поскольку первый заболевший тоже лакомился этим мясом, представитель министерства здравоохранения Монголии Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не употреблять в пищу их мясо.

Аймак (административно-территориальная единица в Монголии) Баян-Улгий, в котором зафиксирован новый случай, находится на границе с Россией и Китаем.



Как рассказывала "Страна", вслед за Монголией бубонную чуму нашли на севере Китая, где ею заболел скотовод.

Из-за вспышки чумы в китайском регионе до конца года объявили третий уровень опасности.