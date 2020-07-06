В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 6 июля прошло очередное заседание по делу об убийстве и расчленении историком Олегом Соколовым своей аспирантки. Суд обнародовал переписку убитой Анастасии Ещенко с ученым, в которой девушка оскорбляет его и его семью.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соколов требовал огласить всю личную переписку с аспиранткой, а сторона Ещенко выступила против этого.

"В материалах дела отсутствует детализация звонков Соколова, вместе с тем в материалах дела присутствует детализация звонков Анастасии и ее брата. То есть Соколов мог что-то удалить и вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", - объявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.



Однако суд все-таки решил исследовать телефоны и ноутбуки с перепиской на открытом заседании. Обвинитель зачитала выдержки из сообщений Ещенко. Из тех цитат, которые были озвучены в суде, следует, что на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно, используя грубые эпитеты.

На заседании также исследовали ноутбук, где хранились личные записи Ещенко в форме дневника. В нем она пишет, что считает себя некрасивой и не заслуживающей любви, но старается работать со своими комплексами.



Как писала "Страна", в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Историка арестовали.

В июне появилось видео последней ссоры молодой аспирантки и ее пожилого возлюбленного.