Во Львовской области, где недавно закрыли ночные клубы, частично ослабили карантин. С 7 июля возобновляется работа гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физкультуры и спорта, а также спортивных залов и фитнес-центров.

Такое решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА), в понедельник, 6 июля.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования коронавируса составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса", - заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Так, согласно решению комиссии в области частично ослабили карантинные меры. С 7 июля в регионе заработают гостиницы, заведения общественного питания, учреждения физической культуры и спорта, спортзалы и фитнес-центры. Как сообщается, возобновить свою деятельность они смогут при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и соответствующих рекомендаций главного санитарного врача Украины.

Кроме того, в области разрешили проводить религиозные мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, где проводится мероприятие. Ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра поручили его организатору.

Также областная комиссия поручила к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открытыми в пределах следующего этапа ослабления карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Львовская область первые покинула список неготовых к смягчению карантина регионов. По данным на 6 июля, ее показатели значительно улучшились.

Стоит отметить, что ранее, глава Львовской ОГА Максим Козицкий раскритиковал городские власти областного центра за ослабление карантина, а также назвал решение об ослаблении карантина в городе преждевременным.