В понедельник, 6 июля, в России начали строительство атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". Судно, которое называют самым мощным ледоколом на планете, заложили на верфи Дальневосточного завода "Звезда".

Об этом передает РИА Новости.

О начале строительства судна сообщило предприятие госкорпорации "Росатом" "Атомфлот" (Росатомфлот). Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 уже состоялась на верфи в городе Большой Камень Приморского края.

Контракт на создание атомного ледокола "Лидер" Росатомфлот и судостроительный комплекс "Звезда" подписали в апреле. Согласно документу, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия", - сказал генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики "Лидера":

мощность - 120 МВт (на валах);

скорость хода - 22 узла (по чистой воде);

длина - 209 метров;

ширина - 47,7 метра;

максимальная ледопроходимость - четыре метра;

водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии - почти 70 тысяч тонн.

Благодаря мощности и ширине корпуса новый ледокол позволит осуществлять проводки крупнотоннажных судов с коммерческой скоростью.

Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин оценил проект, сказав, что "Россия", по сути, - это целый плавучий город.

"Это ледоколы XXI века, им работать, как минимум, несколько десятилетий. Это то, что позволит нам решать задачи и экономического, и оборонного плана", – сказал Дандыкин.

Ранее "Страна" рассказывала о планах России по созданию группировки ледоколов с артиллерийским и ракетным вооружением на борту.

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