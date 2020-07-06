В России приступили к строительству самого мощного атомного ледокола в мире
В понедельник, 6 июля, в России начали строительство атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". Судно, которое называют самым мощным ледоколом на планете, заложили на верфи Дальневосточного завода "Звезда".
Об этом передает РИА Новости.
О начале строительства судна сообщило предприятие госкорпорации "Росатом" "Атомфлот" (Росатомфлот). Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 уже состоялась на верфи в городе Большой Камень Приморского края.
Контракт на создание атомного ледокола "Лидер" Росатомфлот и судостроительный комплекс "Звезда" подписали в апреле. Согласно документу, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.
"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия", - сказал генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.
Атомный ледокол построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики "Лидера":
- мощность - 120 МВт (на валах);
- скорость хода - 22 узла (по чистой воде);
- длина - 209 метров;
- ширина - 47,7 метра;
- максимальная ледопроходимость - четыре метра;
- водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии - почти 70 тысяч тонн.
Благодаря мощности и ширине корпуса новый ледокол позволит осуществлять проводки крупнотоннажных судов с коммерческой скоростью.
Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
Российский военный эксперт Василий Дандыкин оценил проект, сказав, что "Россия", по сути, - это целый плавучий город.
"Это ледоколы XXI века, им работать, как минимум, несколько десятилетий. Это то, что позволит нам решать задачи и экономического, и оборонного плана", – сказал Дандыкин.
Ранее "Страна" рассказывала о планах России по созданию группировки ледоколов с артиллерийским и ракетным вооружением на борту.
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