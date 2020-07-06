В США предложение нефти падает рекордными темпами. Это способствует постепенному сокращению ее избытка на мировом рынке.

Так, сокращение производства нефти в процентном выражении стало самым существенным со времен финансового кризиса 2008 года, когда добыча в США составляла менее половины текущего уровня.

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 6 июля.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, подъем цен до нынешних уровней - выше $40 за баррель - недостаточен для того, чтобы сланцевые компании, которые в настоящее время испытывают серьезные трудности, могли увеличить добычу. Многие такие компании из-за снижения стоимости нефти столкнулись с трудностями при обслуживании долга, который "накопили" в период высоких цен. При этом, они не смогли решить свои проблемы за счет увеличения добычи, поскольку в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19, наоборот, были вынуждены сократить производство нефти.

Так, согласно данным министерства энергетики США, добыча нефти в Штатах, находившаяся на близком к рекордному уровне в 13 млн баррелей в сутки (б/с) еще в марте, к середине июня опустилась до 10,5 млн б/с. Падение производства за эти 11 недель стало рекордным с начала отслеживания этих данных в 1983 году. Сокращение производства нефти в процентном выражении стало самым существенным со времен финансового кризиса 2008 года, когда добыча в США составляла менее половины текущего уровня.

Отмечается, что падение добычи в США, а также рекордное сокращение производства странами ОПЕК+, привело к подъему мировых цен на нефть с минимумов, отмеченных ранее в 2020 году. Несмотря на продолжающийся рост, цены на нефть в настоящее время существенно ниже, чем были в начале текущего года.

"Я не думаю, что уровень в $40 за баррель достаточен для того, чтобы вернуть к росту сланцевый сектор. Цена по-прежнему недостаточна, чтобы компании могли покрыть расходы на погашение долга, образовавшегося в период бума на рынке", - отмечает президент консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липов.

По данным Moody's Investors Service, в следующие пять лет североамериканским производителям нефти, операторам трубопроводам и нефтесервисным компаниям предстоит погасить долговые обязательства на сумму более $240 млрд.

Сообщается, что в конце июня добыча нефти в США увеличилась до 11 млн б/с, однако некоторые эксперты ожидают, что ее снижение возобновится. Перспективы повышения спроса остаются неопределенными, поскольку во многих штатах США, включая Техас, Калифорнию и Флориду, отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно оценкам Deloitte LLP, сланцевые компании, включая Occidental Petroleum Corp. и Concho Resources Inc., будут вынуждены списать стоимость активов на общую сумму порядка $300 млрд.

Первой из крупных сланцевых компаний, объявивших о банкротстве, стала Whiting Petroleum Corp. В конце июня Chesapeake Energy Corp., пионер разработки сланцевых месторождений в США, приступила к реструктуризации операций в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Также отмечается, что многие инвесторы ожидают новых банкротств в отрасли, а также сделок, которые изменят ландшафт американского нефтяного сектора.

Напомним, в преддверии Дня Независимости Соединенных Штатов, цена нефти начала падать. 3 июля котировки нефти эталонных марок Brent и WTI снизились, хотя недельный показатель остался в "плюсе" на четыре процента.