Украина рано или поздно обратится в Международный суд ООН из-за сбитого Ираном пассажирского авиалайнера "Международных авиалинии Украины". Такого развития событий не исключает заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам, безусловно, очень нужна серьезная юридическая команда, потому что это будет очень серьезный поединок, и с самого первого дня мы не исключаем, готовимся к тому, что раньше или позже придется пойти в суд ООН, и заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование мы сможем, исключительно сформировав надлежащую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансы быстрее договориться", - сказал Енин.

По его словам, Украина уже, по крайней мере, четыре раза отправляла ноты с предложением как можно раньше начать переговоры. "В то же время ни одного формального ответа мы не получали, и об их желании говорить мы слышим преимущественно из каких-то интервью", - пояснил замглавы МИД.

Енин добавил, что целью переговорного механизма, базируясь на данных технического расследования, уголовного процесса, является установить международную ответственность Ирана, добиваться не только извинений, но и гарантий неповторения соответствующих инцидентов в будущем, и получить компенсации.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Ранее "Страна" писала о том, что Иран обещает передать Франции черные ящики сбитого лайнера МАУ до 20 июля.

Также мы сообщали, что Франция пригласила украинских экспертов на расшифровку "черных ящиков" сбитого Ираном лайнера МАУ.