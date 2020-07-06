В Херсоне сотрудники полиции и местной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность порнографической студии.

Шестеро моделей в возрасте от 22-х до 28-ми лет, предоставляли иностранцам развратный контент в онлайн-режиме. За распространение порно девушки ежеминутно получали деньги в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области, в понедельник, 6 июля.

Так, правоохранители установили организатора, администратора и девушек, причастных к распространению порно. Организатор отвечал за хозяйственные и финансовые вопросы, подбирал моделей, консультировал их и вел бухгалтерский учет. Администратор следил за исправностью оборудования, искал кадры в соцсетях и учил девушек пользоваться специальным вебками сайта.

Отмечается, что модели работали на компьютерах в порностудиии, каждый из которых был оснащен веб-камерой и профессиональным освещением. Девушки предоставляли иностранцам порноконтент онлайн, то есть в режиме реального времени. Оплата за их услуги осуществлялась ежеминутно в иностранной валюте.

Как сообщается, во время санкционированного обыска полицейские изъяли компьютеры, ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другие носители информации, которые использовались для создания и распространения видео порнографического характера.

Полицейские выявили и задокументировали противоправную деятельность шестерых девушек в возрасте от 22-х до 28-ми лет, в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". В данный момент готовится сообщение о подозрении организатору и администратору порностудии.

Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области вместе с киберполицией разоблачили деятельность троих жителей Киевской области. Они распространяли в сети детское порно.

Также сообщали, у жительницы Кривого Рога полиция накрыла домашнюю порностудию. У нее была изъята компьютерная техника, веб-камеры, деньги и секс-игрушки.