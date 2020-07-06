На Ивана Купала, 7-го июля, в Украину с дождями и грозами прорвется атмосферный фронт, связанный с дальним северным циклоном Verena. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди в большинстве областей Украины могут переходить - внимание! - в сильные ливни, а во время гроз вероятные шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей!" - предупреждает синоптик.

По ее словам, восточная часть Украины во вторник еще будет во власти сухой погоды.

"Сильная жара завтра от нас не отстанет. На Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается + 30 + 38 градусов! На Западе, напротив, существенно похолодает, + 18 + 23 градуса. А на Севере и в Винницкой области предполагается + 24 + 29 градусов. В Киеве в ночь на Ивана будет сухо, тепло и звездно, + 20 + 22 градуса", - прогнозирует Диденко и добавляет, что во вторник днем в Киев придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха в столице будет колебаться около +29 градусов.

"В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22 градусов. Сильная жара на юге и востоке Украины ослабнет 9-10 июля", - обнадежила синоптик.

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