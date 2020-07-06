В результате ДТП в Польше, где столкнулись три автобуса, из 14 пострадавших в аварии, было две украинки. Они получили травмы различной степени тяжести, но угрозы для их жизни нет.

Об этом со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, пишет "Интерфакс-Украина".

"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, в результате этого ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Одной из них оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет", - сообщил он.

Погорельцев добавил, что к оказанию помощи украинкам привлечен Почетный Консул Украины в городе Щецин, и заверил, что дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

Ранее мы писали, что несколькими днями ранее в Польше около города Богуславице, в результате ДТП, пострадали 31 человек, четыре из которых были в тяжелом состоянии.

Также сообщали, что в Польше в ДТП погиб украинец. Авария случилась на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шльонска). Столкнулись Opel Movano и грузовик Mersedes.