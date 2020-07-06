Сейчас в разгаре купальный сезон, и тысячи украинцев отдыхают у рек и на море. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, с начала июня 146 человек погибли в воде, в том числе дети. Поэтому важно знать правила безопасного поведения при купании.

Их опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья.

Этих правил немного и они просты:

плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых, не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;

безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже 17°С, воздуха - не ниже 20°С;

опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

плавайте не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи;

не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;

не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

помните, что устраивать в воде связанные с нырянием игры опасно;

не подавайте ложные сигналы тревоги ради шутки;

не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

в воде можно находиться непрерывно не более 10-15 минут.

Также на пляже важно уметь оказывать первую помощь при утоплении:

пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать "скорую"; оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;

не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам;

вытолкните воду изо рта пострадавшего, очистите полость рта от песка и водорослей;

переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз);

если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот; повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд; маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;

сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого - около секунды.

Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут проявиться не сразу.

Ранее "Страна" сообщала, что с начала года в Украине утонули 464 человека, в том числе 44 ребенка.

Мы также рассказывали, что в субботу в Киеве спасатели вытащили из озера мужчину, который чуть не утонул в десяти метрах от берега.