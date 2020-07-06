На пляже нужно внимательно следить за детьми. Фото: pixabay.com

Сейчас в разгаре купальный сезон, и тысячи украинцев отдыхают у рек и на море. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, с начала июня 146 человек погибли в воде, в том числе дети. Поэтому важно знать правила безопасного поведения при купании.

Их опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья.

 

Этих правил немного и они просты:

  • плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
  • дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых, не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;
  • безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже 17°С, воздуха - не ниже 20°С;
  • опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
  • плавайте не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи;
  • не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;
  • не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
  • не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • помните, что устраивать в воде связанные с нырянием игры опасно;
  • не подавайте ложные сигналы тревоги ради шутки;
  • не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
  • не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
  • в воде можно находиться непрерывно не более 10-15 минут.

Также на пляже важно уметь оказывать первую помощь при утоплении:

  • пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать "скорую"; оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;
  • не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам;
  • вытолкните воду изо рта пострадавшего, очистите полость рта от песка и водорослей;
  • переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз);
  • если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот; повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд; маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

  • положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;
  • положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;
  • выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;
  • сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого - около  секунды.

Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут проявиться не сразу.

Скриншот из Facebook ЦОЗБезопасность детей на воде

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