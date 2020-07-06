Во вторник, 7 июля, на левобережье и юге Украины ожидается жара до +38 градусов, а на западе будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как уточняют синоптики, западных областях - грозы, порывы ветра 15-20 м / с, ночью и утром значительные дожди. Днем в северных и центральных районах, а также в Одесской и Николаевской областях также ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

В северных и центральных областях ночью +17-21, днем температура воздуха составит +26-33 градуса.

На западе температура воздуха ночью опустится до +15-17 градусов, днем столбики термометров подниутся до +17-23.

В восточной части ночью ожидается до +20-22, днем воздух раскалится до +36-38 градусов.

На юге страны ночью +22-24, днем воздух прогреется до +34-38.

Также синоптики предупреждают, что 6-7 июля в восточных и южных регионах, а также в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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