В пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины освободила Юрия Терентьева от должности председателя Антимонопольного комитета. Сегодня стало известно, кто будет выполнять его обязанности.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ назначена Ольга Пищанская. 2 сентября 2019 года Владимир Зеленский своим указом назначил ее на должность первого заместителя председателя АМКУ.

Пищанская родилась в 1975 году и в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Через четыре года получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Она работала инженером на разных предприятиях, в том числе на комбинате "Криворожсталь". С 2004 по 2015 год на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" состояла в разных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования, менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

Перед назначением в АМКУ была коммерческим директором ООО "STEM Engineering".

Как писала "Страна", еще в августе прошлого года Терентьев предложил Зеленскому уволить всех членов комитета, кроме себя.

Мы также рассказывали, как Терентьеву удалось удержаться на посту и на каким схемах он зарабатывал.