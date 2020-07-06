В Киеве 25-летняя женщина попыталась выпрыгнуть из окна, чтобы скрыться от полиции. Правоохранители подозревали ее в краже товаров на сумму более трех тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook, в понедельник, 6 июля.

"Накануне вечером на службу 102 позвонила администратор одного из магазинов на улице Тургеневской и сообщила, что неизвестная женщина завладела товарами на общую сумму более 3 000 гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, администратор пыталась задержать женщину до приезда полиции, но та вырвалась и убежала, обронив свои документы. Правоохранители, по приезду, посмотрели записи с камер видеонаблюдения, в которых была запечатлена женщина и само событие. Тогда полицейские установили ее местонахождение.

"Общаясь с патрульными, вероятная правонарушительница утверждала, что у нее похитили документы, и она не имеет никакого отношения к событиям в магазине. И только после того, как полицейские сообщили ей, что камеры видеонаблюдения зафиксировали событие, гражданка уже перестала отрицать свою причастность и попыталась выпрыгнуть из окна", - добавили в полиции.

Как сообщает пресс-служба, патрульные доставили 25-летнюю женщину в Шевченковское управления полиции. После неудачной попытки избежать ответственности она начала вести себя агрессивно и нецензурно ругаться.

Ранее мы писали, что в Днепре сотрудница банка украла более 19 млн гривен денег вкладчиков. Ей грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также сообщали, что в Киеве поймали аферистов, которые вымогали деньги у тех, кого уже обокрали раньше. Каждый день банда совершала от пяти до 15 звонков жертвам и проворачивала финансовые схемы.