В открытом доступе, на сайте Верховной Рады, опубликован текст новой редакции проекта закона "О медиа". Согласно документу, оклады руководства и членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания увеличиваются в разы.

Как писала "Страна", это уже вторая версия скандального проекта.

Сейчас, согласно постановлению Кабмина №1013 от 9 декабря 2015 года, оклад главы Нацсовета составляет 21,25 размеров минимальной заработной платы - это примерно 100 тысяч гривен. А после принятия закона он будет 97,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - то есть более 220 тысяч гривен в месяц.

Оклад обычного члена Нацсовета вырастет с 16,25 размеров минимальной зарплаты (около 77 тысяч гривен) до 75 прожиточных минимумов (170 тысяч гривен).

Кроме того, в проекте остается в силе пункт упомянутого постановления Кабмина о том, что премирование главы Нацсовета проводится ежемесячно в размере до 80% от оклада, в членов Нацсовета - до 60% от оклада.

Это еще не все траты на Нацсовет. Его члены говорят, что после вступления в силу закона придется создавать отдел по контролю за онлайн-медиа (сейчас Нацсовет этим сегментом вообще не занимается).

Таким образом, расходы на организацию работы Нацсовета и материальное обеспечение его персонала вырастут во много раз.

Ранее "Страна" анализировала, как переписали проект закона "О медиа". Мы также сообщали, что в ОБСЕ рекомендовали Киеву отказаться от этого закона.