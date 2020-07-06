Киевские подростки объявили войну автохамам. Пятеро друзей, которые в этом году закончили 7 и 8 класс школы (13-14 лет), каждый вечер патрулируют Оболонь и снимают на видео автомобили и водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения: заезжают на тротуар, выезжают на встречную полосу, паркуются на газоне.

Отснятые ролики ребята публикуют в Инстаграм на странице, которую они назвали "Дело пешехода". Она пока не очень раскручена, но подписчики понемногу собираются.

Стоит отметить, что многие взрослые поддерживают инициативу ребят, но очень часто им приходится слышат в свой адрес от нарушителей ругань и даже проклятия. Одно из видео подтверждает, что ежевечернее занятие ребят достаточно опасное. Остановленный ими водитель не собирался подчиняться требованиям детей и практически таранил их движущимся автомобилем. В результате ему удалось прорваться сквозь "кордон", но видео с его участием теперь набирает просмотры в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ще одне бидло Публикация от pishoxid (@dilopishoxoda) 2 Июл 2020 в 11:51 PDT

Собственно, на многих видео запечатлено, как юные активисты останавливают машины, опасно бросаясь практически им под колеса. Некоторые водители не спешат подчиняться требованиям и пытаются продолжить движение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от pishoxid (@dilopishoxoda) 3 Июл 2020 в 12:08 PDT

Еще на одном видео остановленный ребятами водитель матерится в их адрес и даже пытается распускать руки, но юркие подростки уворачиваются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от pishoxid (@dilopishoxoda) 2 Июл 2020 в 11:53 PDT

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми.

Также мы сообщали, что по дороге в "Макдональдс" автохам пересек двойную сплошную и плюнул в лицо женщине.