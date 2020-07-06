В понедельник, 6 июля, в Офисе генерального прокурора прошла встреча генпрокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза. На встрече генпрокурор рассказала иностранным гостям о ходе реформы прокуратуры и аттестации прокуроров.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Сейчас мы трудоустраиваем в Офис генпрокурора кандидатов не из системы, решивших стать прокурорами и прошедших все этапы отбора, теоретическую и практическую подготовку. Вместе с тем продолжается прием документов для нового отбора. Мы ожидаем в наших рядах профессионалов в области права - новую кровь, которая даст импульс развитию нашего учреждения. В то же время сейчас у нас ежедневно проходят собеседования прокуроров региональных прокуратур. Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших. И мы очень благодарны нашим партнерам за поддержку и помощь на пути реформирования органов прокуратуры", - сказала Венедиктова.

Дипломаты похвалили продолжение реформ и пообещали в дальнейшем поддерживать Офис генпрокурора на пути трансформации.

Также послы поинтересовались, как проходит конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полномочия которого истекают в этом году.

Венедиктова сообщила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП. Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты.

Ранее "Страна" разбиралась в причинах конфликта между генпрокурором и руководством САП.

Также мы писали, что Владимир Зеленский призвал Венедиктову и Арсена Авакова взять под контроль уровень насилия в стране.