Эксперты полностью исключают возможность полного восстановления в этом году мировой экономики после мощного спада на фоне пандемии коронавируса. А перспективы 2021 года во многом зависят от происходящего сейчас. Такой сценарий был совершенно неожидаемым в начале нынешнего года, когда экономисты прогнозировали экономический рост на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем. Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на масштабные стимулирующие меры, принятые в условиях пандемии, мир переживает крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Хотя некоторые показатели производственной деятельности и розничных продаж улучшаются, надежды на V-образное восстановление развеиваются.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин назвал нынешнюю траекторию движения экономики спуском на лифте перед подъемом пешком.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, в свою очередь, отметила на конференции Bloomberg Invest Global в конце июня, что необходимо отличать отскок и восстановление экономики.

"Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны, как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого", - сказала она.

Многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и разработкой вакцины, пишет Bloomberg. Даже в тех странах, где эпидемию удалось взять под контроль, часто возникают новые вспышки.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к концу года доходы на душу населения снизятся в 170 странах мира (90% от общего количества). В январе МВФ прогнозировал, что 160 стран продемонстрируют рост экономики и доходов населения.

При этом к концу 2021 года мировой ВВП, скорее всего, будет ниже, чем в конце 2019 года, считают экономисты HSBC Holdings Plc.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее предупредил о сохранении большой неопределенности относительно восстановления экономики США, а председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономическое восстановление будет "сдержанным".

В то же время, некоторые инвесторы и аналитики продолжают рассчитывать на V-образное восстановление. Экономисты Morgan Stanley сохраняют свой прогноз, отмечая положительные экономические данные в США и Европе. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, ухудшили прогнозы для экономики США в этом квартале, но ожидают улучшения ситуации в сентябре.

Индикатор MSCI All-Country World Index прибавил примерно 40% с уровня, до которого он упал в марте. Однако с начала года его значение снизилось на 6%.

Развивающиеся страны в этом году больше не будут двигателем мирового экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, их ВВП снизится на 2,5% - это наихудший показатель с начала наблюдений в 1960 году.

Последствия кризиса для рынка труда также будет невозможно преодолеть во второй половине 2020 года даже при оптимистичном сценарии, прогнозирует Международная организация труда (МОТ), которая сообщила, что во втором квартале количество отработанных часов было на 14% ниже, чем до вспышки коронавируса.

Помимо этого, Bloomberg отмечает, что возможности государственной поддержки, которая уже достигла $11 трлн, будут ограничены из-за рекордного уровня задолженности.

Тем временем, центробанки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней. Регуляторы также проводят различные программы выкупа активов. По прогнозу Morgan Stanly, баланс центробанков в США, еврозоне, Японии и Великобритании к концу 2021 года вырастет на $13 трлн.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-глава МВФ рассказала, как Covid-19 повлияет на мировую экономику.

Также мы сообщали, что в Британии зафиксировали самое стремительное падение экономики за последние 40 лет.