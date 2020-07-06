В понедельник, 6 июля, в Киеве пьяный автомойщик угнал клиентский Mercedes, но попал в на нем аварию. В результате пострадало сразу несколько машин.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Так, инцидент произошел на проспекте Отрадном. Мойщик, будучи пьяным, угнал у клиента Mercedes. На большой скорости он зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan. После этого автомобиль понесло в сторону остановки с людьми, но столб его остановил. Небезразличные люди задержали его до приезда полиции.

Напомним, это не первый аналогичный случай. Так, в октябре прошлого года в Киеве нетрезвый сотрудник станции техобслуживания решил воспользоваться автомобилем клиента в результате чего повредил машину и растерял личные вещи настоящего владельца.

Также мы писали о том, как в Харькове автомойщики похитили и разбили клиентский Subaru Forester.