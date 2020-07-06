В "Слуге народа" собирают подписи за отставку Криклия. Фото: Facebook/ Vladyslav Kryklii

Депутаты от "Слуги народа" собирают подписи за отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия из-за существующей схемы по сертификации газобаллонного оборудования для авто. 

Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Куницкий.

Фото проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов Куницкий обнародовал в Facebook в понедельник.

"Владислав Криклий не в курсе что существует схема по монопольной сертификации ГБО", - написал Куницкий и опубликовал фото проекта постановления об отставке Криклия с подписями других нардепов.

Нардепы собирают подписи за отставку Криклия. Скриншот: Facebook-страница Куницкого

Нардепы собирают подписи за отставку Криклия. Скриншот: Facebook-страница Куницкого

Депутат также обнародовал в YouTube видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

Напомним, Рада на прошлой недели отправила главу НБУ Смолия в отставку, до этого он сам заявил о своем увольнении. 

Также мы писали, что Рада минимальным количеством голосов отправила в отставку главу АМКУ Терентьева.

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