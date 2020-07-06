Мертвых мужчину и женщину обнаружили соседи в одной из квартир Ивано-Франковска. Шокированные люди вызвали полицию.

Инцидент произошел 2 июля сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Во время осмотра дома полицейские обнаружили 43-летнего местного жителя и 34-летнюю гражданку Российской Федерации, которые длительное время проживали вместе в арендованном помещении. Оба официально не работали, к уголовной ответственности не привлекались", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, мужчина, вероятно, задушил свою сожительницу, а после этого повесился.

По данному факту открыты два уголовных производства по статье "Умышленное убийство", одно из дел с пометкой "самоубийство". В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается следствие.

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